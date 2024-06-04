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Синнер уверенно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Димитрова

Синнер уверенно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», в трёх сетах обыграв Димитрова
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Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче четвертьфинала он обыграл болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 7:6 в пользу итальянца.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 16:00 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 6 3
6 		6 7 7
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Димитрова пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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