Синнер впервые отреагировал на то, что станет первой ракеткой мира

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер высказался о выходе на первое место рейтинга ATP по окончании «Ролан Гаррос». Об этом стало известно после снятия серба Новака Джоковича с турнира.

«Даже не знаю, что сказать. Во-первых, у каждого игрока есть мечта стать первой ракеткой мира. Но, с другой стороны, новости о том, что Новак снялся, очень разочаровывают. Желаю ему скорейшего восстановления.

Стараюсь много не думать об этом, потому что я много пережил на этом турнире, особенно в последние два года, и я рад быть в полуфинале. Собираюсь насладиться этим и сыграть в свой лучший теннис. Спасибо команде, без них это было бы невозможно. Это особенный момент для меня, и я рад разделить его с болельщиками, особенно с теми, кто смотрит меня в Италии. Сделаю всё, что смогу», — сказал Синнер в интервью на корте.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.