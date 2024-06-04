Синнер рассказал, что будет смотреть игру своего соперника по полуфиналу «РГ» в ресторане

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, где будет смотреть матч, в котором определится его соперник по полуфиналу «Ролан Гаррос».

«Я могу пойти в ресторан и смотреть там матч. Я люблю и отдыхать, и смотреть теннис. Уверен, это будет отличный матч. У меня есть несколько дней, чтобы подготовиться к полуфиналу. Для меня будет огромным удовольствием снова ступить на этот корт», — сказал Синнер в интервью на корте.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас. Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.