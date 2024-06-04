Обладателем титула «Ролан Гаррос» станет теннисист, не побеждавший ранее в этом турнире

Обладателем титула Открытого чемпионата Франции станет теннисист, который не побеждал ранее в данном турнире. Такое стало возможным после снятия первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с соревнований из-за травмы колена.

Отметим, в этом розыгрыше «Ролан Гаррос» участвовали только три теннисиста, которые выигрывали данный турнир ранее: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5. Отметим, что серб снялся с текущего «Ролан Гаррос» и не сможет защитить титул.