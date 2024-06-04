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Синнер — четвёртый теннисист, который станет первой ракеткой мира под руководством Кэхилла

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер станет четвёртым теннисистом, вошедшим в число первых ракеток мира под руководством австралийского теннисного тренера Даррена Кэхилла. Ранее к этому статусу специалист приводил Ллейтона Хьюитта, Андре Агасси и Симону Халеп.

Действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции и не сможет защитить титул. Таким образом, Джокович потеряет лидирующую позицию в рейтинге ATP.

Ранее итальянец вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. На этой стадии «Ролан Гаррос» Янник Синнер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5. Отметим, что серб снялся с текущего «Ролан Гаррос» и не сможет защитить титул.