Синнер войдёт в число 29 теннисистов, ставших первыми ракетками мира

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер — 29-й по счёту теннисист, который окажется на первой позиции рейтинга ATP.
Действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции и не сможет защитить титул. Таким образом, Джокович потеряет лидирующую позицию в рейтинге ATP.
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Ранее итальянец вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. На этой стадии «Ролан Гаррос» итальянец сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5. Отметим, что серб снялся с текущего «Ролан Гаррос» и не сможет защитить титул.
- 4 июня 2024
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