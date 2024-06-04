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Синнер войдёт в число 29 теннисистов, ставших первыми ракетками мира

Синнер войдёт в число 29 теннисистов, ставших первыми ракетками мира
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Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер — 29-й по счёту теннисист, который окажется на первой позиции рейтинга ATP.

Действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции и не сможет защитить титул. Таким образом, Джокович потеряет лидирующую позицию в рейтинге ATP.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 16:00 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 6 3
6 		6 7 7
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее итальянец вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. На этой стадии «Ролан Гаррос» итальянец сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5. Отметим, что серб снялся с текущего «Ролан Гаррос» и не сможет защитить титул.

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