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Джокович объяснил своё снятие с «Ролан Гаррос»

Джокович объяснил своё снятие с «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые прокомментировал своё снятие с Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

«Мне очень грустно сообщать, что мне пришлось сняться с «Ролан Гаррос». Я играл сердцем и выложил все свои силы во вчерашнем матче. К сожалению, из-за разрыва мениска в правом колене моей команде пришлось принять сложное решение. После тщательного просмотра и консультации. Желаю удачи игрокам на этой неделе и искренне благодарю невероятных болельщиков за любовь и постоянную поддержку. До скорой встречи. С любовью и благодарностью, Ноле», — написал Джокович в своих социальных сетях.

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, который должен был встретится с Джоковичем в четвертьфинале турнира, получил прямую путёвку в полуфинал. Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.

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