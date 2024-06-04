Синнер станет первым итальянцем, вышедшим в лидеры рейтинга ATP

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Вторая ракетка мира Янник Синнер станет первым итальянским теннисистом, вышедшим в лидеры рейтинга ATP. Действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции и не сможет защитить титул. Таким образом, Джокович потеряет лидирующую позицию в рейтинге ATP.

Ранее в матче четвертьфинала Янник Синнер обыграл болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 7:6 в пользу итальянца. Итальянец вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

На этой стадии «Ролан Гаррос» Янник Синнер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.