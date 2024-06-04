Циципас — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
Поделиться
Во вторник, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В матче четвертьфинала встретятся третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас и двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и греческим теннисистами.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 21:15 МСК
9
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.
Комментарии
- 4 июня 2024
-
20:30
-
20:13
-
20:09
-
19:54
-
19:53
-
19:42
-
19:15
-
18:53
-
18:35
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
17:55
-
17:41
-
17:11
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:50
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
16:10
-
15:53
-
15:45
-
15:38
-
15:32
-
14:24
-
14:19
-
14:09
-
13:53
-
13:40
-
13:23
-
12:51
-
12:30