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Циципас — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Циципас — Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
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Во вторник, 4 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В матче четвертьфинала встретятся третья ракетка мира теннисист Карлос Алькарас и двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанским и греческим теннисистами.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 21:15 МСК
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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