Рууд обратился к Джоковичу после снятия серба с «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пожелал выздоровления первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу, который получил повреждение мениска и был вынужден сняться с «Ролан Гаррос» — 2024. Спортсмен является действующим чемпионом турнира.

«Скорейшего выздоровления, Ноле. Надеюсь увидеть тебя здоровым на траве», — написал Рууд в своих социальных сетях.

Таким образом, Каспер Рууд, который должен был встретиться с Джоковичем в четвертьфинале турнира, получил прямую путёвку в полуфинал турнира. На этой стадии «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с победителем пары Александр Зверев — Алекс де Минор. Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.