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На юниорском «Ролан Гаррос» не осталось теннисистов из России

На юниорском «Ролан Гаррос» не осталось теннисистов из России
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17-летний российский теннисист Егор Плешивцев не смог выйти в следующий круг юниорского «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала он в трёх сетах уступил Мигелю Тобону из Колумбии. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 6:4 в пользу колумбийца.

Также не смогли выйти в 1/8 финала соревнований россияне Тимофей Дерепаско, который проиграл Рафаэлю Джодару со счётом 0:6, 3:6, и Даниил Сарксян, уступивший Ма Малижу со счётом 1:6, 4:6.

В женском одиночном разряде свои матчи проиграли Дарья Шадчнева и Кристиана Сидорова. Шадчнева со счётом 6:3, 3:6, 6:7 уступила Розе Мари Найкамп из Нидерландов. Сидорова не смогла обыграть Сонобе Вакану из Японии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:0 в пользу японки.

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