«Сомневалась, не по ошибке ли это случилось». Свёнтек — о титуле «Ролан Гаррос» — 2020

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась впечатлениями от ранее выигранных титулов «Ролан Гаррос».

— Ваша первая победа на «Ролан Гаррос», в 2020-м, вас как-то изменила?

— Во-первых, я совру, если скажу, что это придало мне веры, что я могу прямо сейчас выигрывать «Большие шлемы». Я всё равно сомневалась, не по ошибке ли это случилось, вообще не была уверена, что произошло в эти две недели. Мне надо было доказать себе, что я достаточно хороша, чтобы выигрывать. Я это доказала, после выиграв несколько титулов, выиграв «Ролан Гаррос» в 2022-м. Победа в 2022-м доставила самое большое удовольствие, я доказала и себе, и всем, что то был не единичный случай и что в будущем я, возможно, смогу ещё выигрывать такие турниры. Больше всего я была счастлива победе в 2022-м, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. В 2022 году теннисистки встречались в финале «Ролан Гаррос». Матч завершился уверенной победой польской теннисистки — 6:1, 6:3.