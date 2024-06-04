Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Синнером

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче четвертьфинала Алькарасу противостоял двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4 в пользу испанца.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Циципаса два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером. Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.