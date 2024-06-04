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Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Синнером

Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Синнером
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче четвертьфинала Алькарасу противостоял двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4 в пользу испанца.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 21:30 МСК
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Циципаса два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером. Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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