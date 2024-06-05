Алькарас — о матче с Синнером: я готов принять вызов и устроить шоу

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем полуфинальном матче с итальянцем Янником Синнером в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Это действительно трудная задача. На данный момент он лучший игрок в мире. Игрок, который выступает лучше всех. Мы провели отличные матчи. Я рад видеть его в туре. Благодаря ему я заставляю себя становиться лучше и каждое утро выкладываюсь на 100%. Проснуться утром и начать улучшать свою игру, чтобы попытаться выиграть у него. Я люблю смотреть, как он играет. Это будет сложно. Я готов принять вызов и устроить шоу на этом прекрасном корте. Это матч, который все хотят посмотреть. Уверен, что он покажет себя с лучшей стороны, я тоже. Посмотрим, кто победит», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович.