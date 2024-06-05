Островский: Соболенко «продавать» легче, но танцующий человек должен ещё играть в теннис

Теннисный агент Александр Островский рассказал, на какие детали карьеры теннисисток обращают внимание его коллеги.

«Как агенту мне интересны результаты на корте. Если харизматичный интересный спортсмен – победитель, замечательно! Конечно, Арину Соболенко «продавать» легче. Но танцующий человек должен ещё играть в теннис. Мне ближе спортсмен, который интересен для общения с публикой и во время пресс-конференций.

Из первой десятки мне не очень близка по духу Вондроушова. Маркета всегда хорошо играла, была лидером юниорского тенниса, но она очень закрытый человек, мало с кем общается внутри теннисного комьюнити. Это не значит, что я бы с ней не работал. Но в целом не очень импонирует», — сказал Островский в эфире проекта «Больше! Лайв».