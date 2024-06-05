Циципас эмоционально отреагировал на поражение от Алькараса в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально отреагировал на поражение от третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4 в пользу испанца. Отметим, Циципас ранее шесть раз встречался с Алькарасом и все шесть раз проиграл.

«Каждый раз, когда я играю против Карлоса, со мной происходит что-то такое, чего не происходит против других соперников. Я не могу найти способ противостоять его теннису. Я никогда не чувствовал себя так… Лишь один или два игрока когда-либо делали со мной то же, что и Карлос. Как будто они колдуют надо мной. Я не могу положить мяч туда, куда хочу. Мне нужно преодолеть этот ментальный барьер и когда-нибудь победить его», — сказал Циципас на пресс-конференции после матча.

Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024, где сыграет с итальянцем Янником Синнером. Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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