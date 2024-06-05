Алькарас опубликовал пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче четвертьфинала Алькарасу противостоял двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4 в пользу испанца.
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«Следующая остановка — полуфинал! Не терпится поиграть!» — написал Алькарас на странице в своей социальной сети.
Фото: Фото из личного архива Алькараса
Фото: Фото из личного архива Алькараса
Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024, где сыграет с итальянцем Янником Синнером. Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.
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