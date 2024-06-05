«Этот мальчишка слишком хорош». Циципас — о разгромном поражении от Алькараса

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4 в пользу испанца. Отметим, Циципас ранее шесть раз встречался с Алькарасом и все шесть раз проиграл.

«Не буду врать, я был уверен в себе. Я чувствовал себя более уверенно, чем обычно. Наверное, это меня подвело.

Я знал, что смогу в матче с Карлосом сделать что-то необычное. Но этот мальчишка слишком хорош. Могу только поздравить его, потому что он играет потрясающе. Я максимально использовал всё, что мог. Я максимизировал всё на площадке.

Не самый приятный момент для меня. Конечно, я желаю Алькарасу всего наилучшего. После игр с ним я постоянно думаю, как много мне ещё нужно улучшить в своём теннисе», — сказал Циципас на пресс-конференции после матча.

Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024, где сыграет с итальянцем Янником Синнером. Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: