Результаты игрового дня 4 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Завершились матчи 4 июня на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 4 июня.

Янник Синнер (Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 6:2, 6:4, 7:6.

(Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 6:2, 6:4, 7:6. Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Новак Джокович (Сербия, 1) — отказ Джоковича.

(Норвегия, 7) — Новак Джокович (Сербия, 1) — отказ Джоковича. Карлос Алькарас (Испания, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 6:3, 7:6, 6:4.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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