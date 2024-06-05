Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты игрового дня 4 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Результаты игрового дня 4 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин
Комментарии

Завершились матчи 4 июня на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 4 июня.

  • Янник Синнер (Италия, 2) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 6:2, 6:4, 7:6.
  • Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Новак Джокович  (Сербия, 1) — отказ Джоковича.
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — 6:3, 7:6, 6:4.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

Материалы по теме
Фото
Алькарас опубликовал пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024

Рекорды «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android