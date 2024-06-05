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Ига Свёнтек повторила достижение Мартины Хингис 25-летней давности

Ига Свёнтек повторила достижение Мартины Хингис 25-летней давности
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2024 над шестой ракеткой мира из Чехии Маркетой Вондроушовой (6:0, 6:2) установила необычное достижение в рамках «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

По информации источника, Свёнтек — первая теннисистка, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» более трёх раз подряд в качестве первой ракетки мира. Ранее это удавалось только швейцарской теннисистке Мартина Хингис в 1999 году. Отметим, что у Хингис подряд пять выходов в полуфинал Открытого чемпионата Франции — с 1997-го по 2001-й.

В полуфинале «Ролан Гаррос» польская спортсменка встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.

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