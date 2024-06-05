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Стало известно условие, при котором Джокович опустится на третью строчку рейтинга ATP

Стало известно условие, при котором Джокович опустится на третью строчку рейтинга ATP
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4 июня стало известно, что действующая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» — 2024 из-за травмы колена. МРТ показала повреждение мениска. Таким образом, итальянский теннисист Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата Франции — 2024 вне зависимости от дальнейшего участия в турнире.

Сообщается, что Джокович уже точно потеряет по итогам соревнования 1600 очков, так как не защитил титул. У него станет 8360 очков, а у итальянца — 10 025 (10 725 в случае победы на «Ролан Гаррос»). Отмечается, что серб может упасть на третью строчку при условии, если испанец Карлос Алькарас, который на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге ATP (7380 очков), возьмёт титул. Тогда в активе испанца станет 8580 очков.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2024 Алькарас сыграет с Синнером.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 норвежца Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

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