Результаты игрового дня 4 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин

Вчера, 4 июня, завершился 10-й игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. Женщины. 4 июня:

Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис) — 4:6, 6:2, 6:3;

Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:0, 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2024 среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции в 2024 году составляет рекордные € 53,5 млн.

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