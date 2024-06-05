Ига Свёнтек повторила на «Ролан Гаррос» рекорд Навратиловой для ТБШ 1989 года

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 победила имеющую шестой номер в рейтинге WTA чешскую теннисистку Маркету Вондроушову — 6:0, 6:2. Ранее в четвёртом круге (1/8 финала) турнира Свёнтек обыграла «под ноль» 41-ю в мировой классификации Анастасию Потапову из России — 6:0, 6:0.
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Тем самым польская теннисистка установила рекорд XXI века, став игроком с наименьшим количеством суммарно отданных геймов в 1/8 финала и 1/4 финала одиночного турнира «Большого шлема» — два. Ранее в Открытой эре подобное удалось только Мартине Навратиловой, которая также отдала два гейма в сумме на этих стадиях на US Open — 1989, сообщает Opta Ace.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.
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