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Ига Свёнтек повторила на «Ролан Гаррос» рекорд Навратиловой для ТБШ 1989 года

Ига Свёнтек повторила на «Ролан Гаррос» рекорд Навратиловой для ТБШ 1989 года
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 победила имеющую шестой номер в рейтинге WTA чешскую теннисистку Маркету Вондроушову — 6:0, 6:2. Ранее в четвёртом круге (1/8 финала) турнира Свёнтек обыграла «под ноль» 41-ю в мировой классификации Анастасию Потапову из России — 6:0, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Тем самым польская теннисистка установила рекорд XXI века, став игроком с наименьшим количеством суммарно отданных геймов в 1/8 финала и 1/4 финала одиночного турнира «Большого шлема» — два. Ранее в Открытой эре подобное удалось только Мартине Навратиловой, которая также отдала два гейма в сумме на этих стадиях на US Open — 1989, сообщает Opta Ace.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Свёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.

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