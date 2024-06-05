Скьявоне объяснила причины успехов Синнера — первой ракетки мира после «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2010 итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне высказалась о своём 22-летнем соотечественнике второй ракетке мира Яннике Синнере, который возглавит рейтинг ATP после завершения «Ролан Гаррос» — 2024.

«Синнер — это парень, который понял, насколько важно быть сосредоточенным, и что существуют решения, которые нужно искать, когда дела идут плохо. Вы должны оставаться дисциплинированными в выполнении своей работы, продолжать верить в проект, который вы делаете, потому что у вас есть тактика. Синнер особенный, потому что он понял, в чём его лучшие качества, и работает над ними. Я нахожу в нём то, что нашла в топах 10-15 лет назад — это смирение в том, чтобы справляться с трудными моментами, и умение забирать то, что он заслуживает за работу, которую делает», — приводит слова Скьявоне Sky Sport.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер сыграет с третьей ракеткой мира 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом.