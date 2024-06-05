Скьявоне рассказала, в чём ключевая разница между Синнером и Паолини

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2010 итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне высказалась о принципиальных различиях между своими соотечественниками — вторым номером рейтинга ATP 22-летним Янником Синнером, который со следующей недели возглавит мировой рейтинг, и 15-й в классификации WTA 28-летней Ясмине Паолини.

«Они очень разные. Ясмине создала и сбалансировала свою команду, когда она уже была в возрасте, она выходила на высокий уровень медленно. Янник выбирал, прежде чем принять решение идти в одном направлении.

Это две разные мечты. Одна из них — стать номером один в мире и опередить Ноле (Новака Джоковича. — прим. «Чемпионата»), выиграв более 24 турниров «Большого шлема». Сейчас об этом заявляю я, и, возможно, Синнер никогда этого не говорил, но я была бы очень рада, если бы он тоже так думал. Ясмине — это плод тренировок, проектов, реализуемых в среднесрочной — не слишком долгосрочной перспективе, и продолжает улучшаться. Она очень хорошо двигает мяч, она может быть ещё сильнее, ещё больше веря в себя. Её игра доставляет удовольствие. Среди итальянок она играет заметно лучше других», — приводит слова Скьявоне Sky Sport.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер сыграет с третьей ракеткой мира 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Ясмине Паолини в 1/4 финала турнира встретится с четвёртой в рейтинге WTA Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.