Карлос Алькарас достиг 50 побед на турнирах «Большого шлема»

Вчера, 4 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4.
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Таким образом, Алькарас добился своей 50 победы на турнирах «Большого шлема» в Открытую Эру. До достижения испанцу хватило 60 матчей, лишь два теннисиста добились 50 побед раньше Бьорн Борг и Джон Макинрой (59 матчей).
В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с Янником Синнером. Игра состоится 7 июня. В другом полуфинале Каспер Рууд сыграет с победителем пары Александра Зверева и Алекса де Минора.
Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).
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