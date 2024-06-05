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Карлос Алькарас достиг 50 побед на турнирах «Большого шлема»

Карлос Алькарас достиг 50 побед на турнирах «Большого шлема»
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Вчера, 4 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 21:30 МСК
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4
6 		7 7 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Таким образом, Алькарас добился своей 50 победы на турнирах «Большого шлема» в Открытую Эру. До достижения испанцу хватило 60 матчей, лишь два теннисиста добились 50 побед раньше Бьорн Борг и Джон Макинрой (59 матчей).

В полуфинале «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с Янником Синнером. Игра состоится 7 июня. В другом полуфинале Каспер Рууд сыграет с победителем пары Александра Зверева и Алекса де Минора.

Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).

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