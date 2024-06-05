Зверев — де Минор: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 5 июня, четвёртая ракетка мира Александр Зверев сыграет с 11-й ракеткой мира Алексом де Минором в четвертьфинальном матче теннисного турнира «Ролан Гаррос». Встреча состоится примерно в 21:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и австралийским теннисистами.
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Победитель пары сыграет в полуфинале с Каспером Руудом.
На своём пути Зверев обыграл Надаля (6:3, 7:6, 6:3), Гоффена (7:6, 6:2, 6:2), Грикспора (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6) и Руне (4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:2).
Де Минор оказался сильнее Михельсена (6:1, 6:0, 6:2), Мунара (7:5, 6:1, 6:4), Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3) и Медведева (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).
Турнир «Ролан Гаррос» проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53,478 млн. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).
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