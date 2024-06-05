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5 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Ролан Гаррос

Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос», в АПЛ не откажутся от VAR. Главное к утру
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Карлос Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6, 6:4) и вышел в полуфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером, клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал свою главную цель на следующий сезон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Синнером.
  2. Клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR — The Telegraph.
  3. Криштиану Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.
  4. Тимур Журавель объяснил, почему ЦСКА выбрал Марко Николича.
  5. «ПСЖ» не заплатил Мбаппе за май и апрель — L’Équipe.
  6. В «Барселоне» выступили с заявлением о будущем Феликса, Канселу и Феррана Торреса.
  7. Стало известно условие, при котором Джокович опустится на третью строчку рейтинга ATP.
  8. Карлос Алькарас достиг 50 побед на турнирах «Большого шлема».
  9. Инсайдер рассказал о текущем статусе боя МакгрегорЧендлер.
  10. Агент Тюкавина рассказал, что «Зенит» предлагал за форварда € 20 млн.
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