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Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос», в АПЛ не откажутся от VAR. Главное к утру

Карлос Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6, 6:4) и вышел в полуфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером, клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал свою главную цель на следующий сезон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».