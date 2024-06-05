Алькарас в полуфинале «Ролан Гаррос», в АПЛ не откажутся от VAR. Главное к утру
Карлос Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6, 6:4) и вышел в полуфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером, клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал свою главную цель на следующий сезон. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Синнером.
- Клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR — The Telegraph.
- Криштиану Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон.
- Тимур Журавель объяснил, почему ЦСКА выбрал Марко Николича.
- «ПСЖ» не заплатил Мбаппе за май и апрель — L’Équipe.
- В «Барселоне» выступили с заявлением о будущем Феликса, Канселу и Феррана Торреса.
- Стало известно условие, при котором Джокович опустится на третью строчку рейтинга ATP.
- Карлос Алькарас достиг 50 побед на турнирах «Большого шлема».
- Инсайдер рассказал о текущем статусе боя Макгрегор — Чендлер.
- Агент Тюкавина рассказал, что «Зенит» предлагал за форварда € 20 млн.
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