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«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 5 июня

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 5 июня
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В среду, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 5 июня
Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

15:15

  • Ясмине Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 15:15 МСК
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

16:45

  • Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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