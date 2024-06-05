«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 5 июня

В среду, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 5 июня

Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):

15:15

Ясмине Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

16:45