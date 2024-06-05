«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 5 июня
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В среду, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграет 17-летняя россиянка Мирра Андреева.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 5 июня
Женщины. Третий круг. Примерное время начала матчей (мск):
15:15
- Ясмине Паолини (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 15:15 МСК
15
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Не начался
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4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
16:45
- Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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|3
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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