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Мирра Андреева рассказала о своих планах на предстоящий матч с Соболенко на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева рассказала о своих планах на предстоящий матч с Соболенко на «Ролан Гаррос»
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38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась информацией о своих планах на матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» со второй в рейтинге WTA Ариной Соболенко из Беларуси.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Мы что‑то изменим, потому что то, как я играла последние два раза, не сработало. Я чувствую, что она на самом деле опытный игрок. Она игрок другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала. Надеюсь, мой тренер поможет мне в этом, а дальше посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Андреевой пресс-служба «Ролан Гаррос».

Ранее Андреева и Соболенко играли между собой трижды, во всех случаях победы одерживала белорусская теннисистка, не отдавшая Мирре ни одного сета. Последняя очная встреча состоялась 1 мая 2024 года в 1/4 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Соболенко.

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