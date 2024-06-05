Зверев — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В четвертьфинальном матче встретятся немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и 11-й номер рейтинга ATP Алекс де Минор из Австралии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и австралийским теннисистами.
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Спортсмены сходились в очном противостоянии на корте девять раз. По итогам семи матчей победу одерживал Александр Зверев. Последний раз теннисисты встречались в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллса (США) в марте этого года. Тогда Зверев победил своего оппонента со счётом 5:7, 6:2, 6:3.
Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.
- 5 июня 2024
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