Зверев — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В четвертьфинальном матче встретятся немецкий теннисист, четвёртая ракетка мира Александр Зверев и 11-й номер рейтинга ATP Алекс де Минор из Австралии. Игра пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 21:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между немецким и австралийским теннисистами.

Спортсмены сходились в очном противостоянии на корте девять раз. По итогам семи матчей победу одерживал Александр Зверев. Последний раз теннисисты встречались в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллса (США) в марте этого года. Тогда Зверев победил своего оппонента со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.