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Мирра Андреева — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «РГ» — 2024

Мирра Андреева — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча «РГ» — 2024
Мирра Андреева
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Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между представительницами России и Беларуси.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

История помнит три встречи теннисисток и столько же побед Арины Соболенко над соперницей из России. Последний раз она обыгрывала Мирру Андрееву на предваряющем «РГ» турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который проходил в конце апреля — начале мая. В четвертьфинальном матче белорусская спортсменка оказалась сильнее со счётом 1:6, 4:6.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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