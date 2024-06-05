Рыбакина — Паолини: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 5 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 состоится матч 1/4 финала, в котором сыграют четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана и итальянская теннисистка Ясмине Паолини (15-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между казахстанской и итальянской теннисистками.

Отметим, что ранее спортсменки четыре раза встречались друг с другом на корте. Счёт личных встреч — 2-2. Последний матч, который проходил на грунтовом «тысячнике» в Риме, выиграла Рыбакина со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 обыгравшая чешскую теннисистку Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4.