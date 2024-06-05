Андреева/Звонарёва — Костюк/Русе: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 5 июня, в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024 состоится матч 1/4 финала парного разряда, в котором 38-я ракетка мира Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва сыграют против украинки Марты Костюк (20-я в рейтинге WTA) и Елены-Габриэлы Русе из Румынии. Матч пройдёт на корте Симоны Матьё и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянками Андреевой/Звонарёвой и украинско-румынским дуэтом Костюк/Русе.

Отметим, что в подобном составе спортсменки никогда не играли друг против друга.

Парная часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 29 мая по 9 июня. Действующими чемпионками соревнований являются Се Шувэй и Синьюй Ван.