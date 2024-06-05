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«Бесстрашная Мирра». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — в превью матча Андреевой с Соболенко

«Бесстрашная Мирра». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — в превью матча Андреевой с Соболенко
Мирра Андреева
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Пресс-служба «Ролан Гаррос» анонсировала выступления 1/4 финала соревнований в Париже, которые пройдут 5 июня. Превью матчей дня началось с очного противостояния между Миррой Андреевой (Россия) и Ариной Соболенко (Беларусь).

«Бесстрашная Мирра. Арина Соболенко всё это уже проходила, а Мирра Андреева учится каждый день. Она вышла в свой первый четвертьфинал в карьере. Главное оружие Андреевой в том, что она, кажется, не знает страха. Этому нельзя научиться или научить. Это природный дар, за обладание которым многие игроки готовы заплатить хорошие деньги», — написано на официальном сайте турнира.

Напомним, сегодня, 5 июня, на корте Филиппа Шатрье в рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 16:45 мск.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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