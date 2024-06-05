Чесноков назвал фаворита встречи между Миррой Андреевой и Ариной Соболенко

Экс-теннисист Андрей Чесноков высказал мнение относительно фаворита предстоящего четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции — 2024 между россиянкой Миррой Андреевой и белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

«Я думаю, Соболенко будет явным фаворитом. Они уже играли несколько раз, и всё время Соболенко довольно комфортно выигрывала. Пока что Мирра является удобным соперником для Арины, сейчас ей практически нечего противопоставить мощи Соболенко. Единственный шанс будет заключаться в том, что Соболенко может начать ошибаться, такое с ней иногда случается, но я думаю, что она пройдёт в полуфинал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, сегодня, 5 июня, на корте Филиппа Шатрье в рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 16:45 мск.