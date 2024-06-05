Чесноков — о Синнере: то, что он станет первой ракеткой мира, было делом времени

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал факт того, что итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам «Ролан Гаррос» — 2024.

«Во-первых, он стабильно играет. По результатам и по тому, как он играет, он показал, что на самом деле он является первой ракеткой мира на сегодняшний день. Даже уже несколько месяцев тому назад я сказал, что Синнер – потенциально, первая ракетка мира. Это просто было делом времени.

Но есть ещё Алькарас. Я думаю, что эти два игрока – потенциально, первая и вторая ракетки мира. По сути, финал «Ролан Гаррос» будет в полуфинале: Синнер – Алькарас. Кто из них победит, тот и станет чемпионом», — сказал Чесноков Vprognoze.ru.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер сыграет с третьей ракеткой мира 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом.