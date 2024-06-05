Янчук — об 1/4 финала «РГ» — 2024: Мирре будет трудно справиться с мощью Соболенко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением касательно шансов российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2024 с Ариной Соболенко из Беларуси.

«То, что Мирра Андреева в 17 лет вышла в четвертьфинал — это очень здорово, но с Соболенко шансов будет мало. Мирра пока не окрепла физически, а Соболенко обладает огромной мощью, с которой нашей юной теннисистке будет трудно справиться. Может быть, теннис Соболенко и прямолинейный, но он приносит результат.

Иногда случается, что у Соболенко что-то где-то перещёлкивается и она начинает чрезмерно увлекаться своими мощными ударами, совершая огромное количество ошибок. Если бы этой проблемы не было, она бы давно уже восемь или 10 турниров «Большого шлема» выиграла, а не два. В последнее время это происходило редко, она стала играть надёжнее, так что не думаю, что стоит рассчитывать на большое количество ошибок с её стороны», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, сегодня, 5 июня, на корте Филиппа Шатрье в рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 16:45 мск.