Тарпищев рассказал, в каком случае Мирра Андреева сможет обыграть Арину Соболенко на «РГ»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал прогноз накануне матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между россиянкой Миррой Андреевой и белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Он рассказал, в каком случае 38-я ракетка мира из России сможет выйти в полуфинал соревнований.

«Соболенко явно сильнее, играет мощнее, поэтому Андреевой будет сложно. Если Мирра будет держать подачу, в дело вступят уже нервы, тогда что-то может получиться. Но объективно фаворит — Соболенко», — сказал Тарпищев ТАСС.

Напомним, сегодня, 5 июня, на корте Филиппа Шатрье в рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч начнётся не ранее 16:45 мск.