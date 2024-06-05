Пробьётся ли Мирра Андреева в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024?

Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи 1/4 финала женской части турнира. В столице Франции в очном противостоянии встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:45 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предугадать исход поединка между Андреевой и Соболенко.

История помнит три встречи теннисисток и столько же побед Арины Соболенко над соперницей из России. Последний раз она обыгрывала Мирру Андрееву на предваряющем «РГ» турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который проходил в конце апреля — начале мая. В четвертьфинальном матче белорусская спортсменка оказалась сильнее со счётом 1:6, 4:6.