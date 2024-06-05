Евгений Кафельников: не верю, что Мирра Андреева сможет обыграть Арину Соболенко

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников спрогнозировал результат будущего матча между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Нельзя сказать, что четвертьфинал «Ролан Гаррос» — это закономерно для Мирры. Это приятное стечение обстоятельств. Прогнозировал ли я такое до турнира? Нет, не прогнозировал. Поэтому это, безусловно, приятный сюрприз. Но я не верю, что Андреева сможет обыграть Соболенко», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.