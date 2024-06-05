Ольховский: сейчас Андреева более устойчива психологически, но с Соболенко тяжело всем

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

«Будет тяжёлый матч для Мирры. Сейчас Андреева более устойчива психологически и в целом играет солиднее относительно себя в прошлые месяцы. Четвертьфинал «Ролан Гаррос» — это уже очень хороший результат. Но, помимо хорошей игры, множество обстоятельств сложилось удачно.

Против Арины всем тяжело играть. На мой взгляд, она одна из самых мощных в туре: очень жёстко и плотно играет. Но вопрос в том, насколько она стабильна», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между Андреевой и Соболенко состоится сегодня, 5 июня, на корте Филиппа Шатрье примерно в 16:45 мск.