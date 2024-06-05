Гауфф: в матче с Жабер я стала более агрессивной
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Третья ракетка мира из США Кори Гауфф поделилась мнением о победе над девятой ракеткой мира Онс Жабер. Матч 1/4 финала завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу американки.
«Она очень хорошо провела весь матч, особенно первый сет. Когда ты проигрываешь такой сет, то просто пытаешься его забыть. Если бы она сохраняла такой же уровень, что и в начале, на протяжении всего матча, то, несомненно, одержала бы победу. Но я стала более агрессивной, чтобы не дать ей управлять игрой», — приводит слова Гауфф Punto de Break.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2024, вторник. 12:10 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
9
Онс Жабер
О. Жабер
За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
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