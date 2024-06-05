Гауфф: в матче с Жабер я стала более агрессивной

Третья ракетка мира из США Кори Гауфф поделилась мнением о победе над девятой ракеткой мира Онс Жабер. Матч 1/4 финала завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу американки.

«Она очень хорошо провела весь матч, особенно первый сет. Когда ты проигрываешь такой сет, то просто пытаешься его забыть. Если бы она сохраняла такой же уровень, что и в начале, на протяжении всего матча, то, несомненно, одержала бы победу. Но я стала более агрессивной, чтобы не дать ей управлять игрой», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек.