Гауфф оценила свои шансы в полуфинале «Ролан Гаррос» со Свёнтек

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф рассказала, как настраивается на полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2024 с первой ракеткой мира польской спортсменкой Игой Свёнтек.

«Я думаю, что мне нужно найти лучший способ играть против неё, чем это было в прошлые несколько раз, когда мы встречались друг с другом на грунте. Независимо от покрытия в последнее время я не добивалась успеха. Ига – очень сложный соперник, как для меня, так и для любого человека. Если же говорить обо мне, то я должна оглянуться назад и посмотреть на то, что произошло, понять, что делать. Здесь она показывает отличный теннис. Будет довольно непросто, но я подхожу к матчу с большой верой и постараюсь вместе со своей командой придумать план, чтобы создать правильную комбинацию», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Встреча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между Свёнтек и Гауфф состоится завтра, 6 июня. Начало встречи — не ранее 16:00 мск.