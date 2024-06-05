Гауфф оценила свои шансы в полуфинале «Ролан Гаррос» со Свёнтек

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф рассказала, как настраивается на полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции — 2024 с первой ракеткой мира польской спортсменкой Игой Свёнтек.
«Я думаю, что мне нужно найти лучший способ играть против неё, чем это было в прошлые несколько раз, когда мы встречались друг с другом на грунте. Независимо от покрытия в последнее время я не добивалась успеха. Ига – очень сложный соперник, как для меня, так и для любого человека. Если же говорить обо мне, то я должна оглянуться назад и посмотреть на то, что произошло, понять, что делать. Здесь она показывает отличный теннис. Будет довольно непросто, но я подхожу к матчу с большой верой и постараюсь вместе со своей командой придумать план, чтобы создать правильную комбинацию», — приводит слова Гауфф Punto de Break.
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Встреча 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между Свёнтек и Гауфф состоится завтра, 6 июня. Начало встречи — не ранее 16:00 мск.
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