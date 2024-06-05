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Даниил Медведев снялся с турнира в Хертогенбосхе

Даниил Медведев снялся с турнира в Хертогенбосхе
Даниил Медведев
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Об этом сообщил официальный аккаунт соревнований в социальных сетях.

«Даниил Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос» без повреждений. Поэтому пятой ракетке мира пришлось отказаться от выступления на турнире (Libema Open. — Прим. «Чемпионата»). Но он обещает принять участие в следующем году. Даниил, выздоравливайте скорее!» — написала пресс-служба турнира.

Ранее в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору (11-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу представителя Австралии. Во время игры Медведев взял медицинский тайм-аут из-за мозолей.

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