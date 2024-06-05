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Рыбакина — Паолини: итальянка выиграла первый сет матча четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Рыбакина — Паолини: итальянка выиграла первый сет матча четвертьфинала «Ролан Гаррос»
Ясмине Паолини
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15-я ракетка мира Ясмине Паолини одержала победу в первом сете матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 с четвёртой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Счёт — 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 15:25 МСК
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
2 		3
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

По итогам стартового сета Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила две двойные и 15 невынужденных ошибок. Её соперница не сделала ни одной двойной ошибки, реализовала два брейк-пойнта и выполнила одну подачу навылет.

Отметим, что ранее спортсменки четыре раза встречались друг с другом на корте. Счёт личных встреч — 2-2. Последний матч, который проходил на грунтовом «тысячнике» в Риме, выиграла Рыбакина со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Сильнейшая в противостоянии Рыбакина — Паолини сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой (Россия) и Ариной Соболенко (Беларусь), который также пройдёт на корте Филиппа Шатрье.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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