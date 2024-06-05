Рыбакина — Паолини: итальянка выиграла первый сет матча четвертьфинала «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира Ясмине Паолини одержала победу в первом сете матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 с четвёртой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Счёт — 6:2.

По итогам стартового сета Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила две двойные и 15 невынужденных ошибок. Её соперница не сделала ни одной двойной ошибки, реализовала два брейк-пойнта и выполнила одну подачу навылет.

Отметим, что ранее спортсменки четыре раза встречались друг с другом на корте. Счёт личных встреч — 2-2. Последний матч, который проходил на грунтовом «тысячнике» в Риме, выиграла Рыбакина со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Сильнейшая в противостоянии Рыбакина — Паолини сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой (Россия) и Ариной Соболенко (Беларусь), который также пройдёт на корте Филиппа Шатрье.