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Рыбакина — Паолини: казахстанская теннисистка сравняла счёт в матче 1/4 финала «РГ» — 2024

Рыбакина — Паолини: казахстанская теннисистка сравняла счёт в матче 1/4 финала «РГ» — 2024
Елена Рыбакина
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Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу во втором сете и сравняла счёт в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» против итальянской теннисистки 15-й ракетки мира Ясмине Паолини. Второй сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 15:25 МСК
Ясмине Паолини
15
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 1
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина уже выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные и 34 невынужденные ошибки. Её соперница допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-пойнта и выполнила одну подачу навылет.

Отметим, что ранее спортсменки четыре раза встречались друг с другом на корте. Счёт личных встреч — 2-2. Последний матч, который проходил на грунтовом «тысячнике» в Риме, выиграла Рыбакина со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Сильнейшая в противостоянии Рыбакина — Паолини сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой (Россия) и Ариной Соболенко (Беларусь), который также пройдёт на корте Филиппа Шатрье.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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