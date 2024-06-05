Рыбакина — Паолини: казахстанская теннисистка сравняла счёт в матче 1/4 финала «РГ» — 2024

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу во втором сете и сравняла счёт в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» против итальянской теннисистки 15-й ракетки мира Ясмине Паолини. Второй сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной.

Рыбакина уже выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные и 34 невынужденные ошибки. Её соперница допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-пойнта и выполнила одну подачу навылет.

Отметим, что ранее спортсменки четыре раза встречались друг с другом на корте. Счёт личных встреч — 2-2. Последний матч, который проходил на грунтовом «тысячнике» в Риме, выиграла Рыбакина со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Сильнейшая в противостоянии Рыбакина — Паолини сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой (Россия) и Ариной Соболенко (Беларусь), который также пройдёт на корте Филиппа Шатрье.