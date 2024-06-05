Рыбакина — Паолини: казахстанская теннисистка сравняла счёт в матче 1/4 финала «РГ» — 2024

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу во втором сете и сравняла счёт в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» против итальянской теннисистки 15-й ракетки мира Ясмине Паолини. Второй сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной.
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|1
Рыбакина уже выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные и 34 невынужденные ошибки. Её соперница допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-пойнта и выполнила одну подачу навылет.
Отметим, что ранее спортсменки четыре раза встречались друг с другом на корте. Счёт личных встреч — 2-2. Последний матч, который проходил на грунтовом «тысячнике» в Риме, выиграла Рыбакина со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Сильнейшая в противостоянии Рыбакина — Паолини сыграет с победительницей матча между Миррой Андреевой (Россия) и Ариной Соболенко (Беларусь), который также пройдёт на корте Филиппа Шатрье.
- 5 июня 2024
-
16:46
-
16:44
-
16:28
-
15:55
-
15:30
-
14:30
-
14:00
-
13:20
-
12:52
-
12:28
-
12:18
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:45
-
11:18
-
11:13
-
10:16
-
09:54
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:30
-
06:56
-
06:41
-
06:02
-
05:38
-
04:01
-
03:30
-
03:00
-
02:59
-
02:31
-
01:58
-
01:47