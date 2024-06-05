Глава олимпийского комитета Сербии: Джокович не делал и не собирается делать операцию

Председатель Олимпийского комитета Сербии (ОКС) Божидар Малькович сообщил, что нынешняя первая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович пока не переносил операцию на мениске и в целом не собирается этого делать.

«Французы писали в очень серьезных СМИ, что Новаку Джоковичу сделали операцию. Мы позвонили его дяде, и он сообщил нам, что Новак этого не сделал и не уверен, что сделает. Так что я бы не стал спекулировать на эту тему. В любом случае Новак большой молодец. В его состоянии провести такой качественный матч на „Ролан Гаррос“ очень трудно. Мы бы все хотели, чтобы он был с нами и возглавлял олимпийскую команду Сербии. Это замечательный человек, который делает других спортсменов лучше. Он показал это и на Олимпиаде в Токио», — приводит слова председателя ОКС Telergaf.

Напомним, сегодня, 5 июня, французское издание L'Équipe сообщило о скорой операции Джоковича на мениске правого колена, из-за боли в котором он снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024.

Позднее появились новости, что из-за операции сербский теннисист пропустит Уимблдон, который пройдёт с 1 по 14 июля, и, возможно, летние Олимпийские игры в Париже.

Сам Новак Джокович на данный момент никак не прокомментировал ситуацию.