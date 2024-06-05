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Сербский журналист: операция Джоковича закончилась и прошла успешно

Сербский журналист: операция Джоковича закончилась и прошла успешно
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Сербский журналист Саша Озмо в своих социальных сетях сообщил о том, что операция Новака Джоковича на мениске правого колена уже закончилась и прошла успешно.

«Операция Джоковича прошла успешно! На восстановление уйдёт не меньше трёх недель, но это лучший из возможных исходов», — написал Озмо в соцсетях.

Отметим, что впервые о предстоящей операции сообщило французское издание L'Équipe, уточнив, что в связи с долгим восстановлением Джокович пропустит Уимблдон, который пройдёт с 1 по 14 июля, и, возможно, летние Олимпийские игры в Париже.

При этом недавно председатель Олимпийского комитета Сербии (ОКС) Божидар Малькович заявил, что Новак пока не переносил операцию на мениске и в целом не собирается этого делать.

Сам сербский теннисист пока никак не прокомментировал ситуацию.

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