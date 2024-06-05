Анастасия Потапова пообещала фанатам выступить ещё лучше на следующем «Ролан Гаррос»

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) обратилась к своим болельщикам после выступления на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции Потапова дошла до 1/8 финала, где разгромно, со счётом 0:6, 0:6, уступила четырёхкратной победительнице турниров «Большого шлема», первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1). В прошедшем поединке Потаповой удалось выиграть лишь 10 очков.

«Следующий год будет ещё лучше, обещаю! А пока так (Потапова опубликовала видео с пляжа. — Прим. «Чемпионата»), мы тоже люди», — написала Потапова в своих социальных сетях.

Также Потапова вместе с соотечественницей Яной Сизиковой приняла участие в парном «Ролан Гаррос». Россиянки потерпели поражение во втором круге.